  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Меган Маркл не приехала на свадебную церемонию Пиппы Миддлтон

    • Сьогодні, 10:10
    • Розсилка

    На протяжении долгого времени западные СМИ обсуждают роман актрисы Меган Маркл и принца Гарри.

    Еще ни разу пара официально не выходила в свет вместе. Предполагалось, что это случится на свадьбе Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза. Как передавали источники, принц Гарри должен был представить любимую гостям. Однако среди приглашенных Маркл не была замечена.

    Всего несколько дней назад Меган Маркл прилетела из Торонто в Лондон. Тогда общественность начала активно обсуждать предстоящую свадьбу сестры герцогини Кэтрин и появление на ней актрисы. После того как девушка приземлилась в аэропорту Хитроу, она отправилась в Кенсингтонский дворец, но до Энглфилда в графстве Баркшир знаменитость пока так и не доехала. Западные издания уверяют, что Маркл обязательно появится сегодня на вечеринке, которую организовали по случаю бракосочетания Миддлтон и Мэттьюза.

    Надо сказать, что Меган видели в одном из спа-салонов Лондона, куда она приехала, чтобы привести себя в порядок перед предстоящей церемонией. По сути, ее пояление на свадьбе Пиппы было самым ожидаемым событием на мероприятии. Однако пока Маркл еще не попала в объективы фотографов, а принц Гарри явился на свадьбу в сопровождении брата, принца Уильяма.


    Джерело: Spletnik

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ