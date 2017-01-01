Меган Маркл составит компанию принцу Гарри на свадьбе Пиппы Миддлтон

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Роман актрисы Меган Маркл и принца Гарри насчитывает уже несколько месяцев, однако на публике одна из самых обсуждаемых пар 2017 года официально пока не появлялась, хотя папарацци регулярно удается «подловить» влюбленных вместе.

Впрочем, до первого официального выхода в свет Меган и Гарри осталось, как выясняется, совсем немного: как сообщает People, актриса составит компанию принцу на свадьбе Пиппы Миддлтон, сестры герцогини Кембриджской.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса пройдет 20 мая в Англии. Меган, впрочем, ограничится появлением на праздновании после официальной церемонии бракосочетания в церкви – поскольку неженатые и не помолвленные пары на церемонию не допускаются, пишет popcornnews.

Свадьба Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса пройдет 20 мая в Англии. Меган, впрочем, ограничится появлением на праздновании после официальной церемонии бракосочетания в церкви – поскольку неженатые и не помолвленные пары на церемонию не допускаются.



