Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса приехала на вечеринку с принцем Гарри

Одной из интриг самой обсуждаемой свадьбы мая - пригласила ли сестра герцогини Кейт девушку принца Гарри на семейное мероприятие.

Как известно, на праздничную церемонию в Энглфилде она так и не приехала.

По информации западных СМИ, Гарри появился на венчании в одиночестве из-за установленного правила Пиппой Миддлтон, которое гласило - «no ring, no bring». Тоесть на церемонии могли присутствовать только женатые пары, либо обрученные. И поскольку Гарри все еще не обручен с Меган и вход на официальную часть ей был воспрещен,пишет журнал Elle.

Но чуть позднее принц Гарри забрал свою возлюбленную из Кенсингтонского дворца и привез ее на свадебную вечеринку, которая проходила в Беркшире. Пару удалось запечатлеть, когда автомобиль подъезжал к месту события. Оба улыбались и выглядели счастливыми.