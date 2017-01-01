  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон

    • Сьогодні, 17:51
    • Розсилка

    Актриса приехала на вечеринку с принцем Гарри

    Одной из интриг самой обсуждаемой свадьбы мая - пригласила ли сестра герцогини Кейт девушку принца Гарри на семейное мероприятие. 

    Как известно, на праздничную церемонию в Энглфилде она так и не приехала.

    По информации западных СМИ, Гарри появился на венчании в одиночестве из-за установленного правила Пиппой Миддлтон, которое гласило - «no ring, no bring». Тоесть на церемонии могли присутствовать только женатые пары, либо обрученные. И поскольку Гарри все еще не обручен с Меган и вход на официальную часть ей был воспрещен,пишет журнал Elle

    1 з 24
    на весь екран згорнути
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон
    Меган Маркл все-таки появилась на свадьбе Пиппы Миддлтон

    Но чуть позднее принц Гарри забрал свою возлюбленную из Кенсингтонского дворца  и привез ее на свадебную вечеринку, которая проходила в Беркшире. Пару удалось запечатлеть, когда автомобиль подъезжал к месту события. Оба улыбались и выглядели счастливыми.

    -146_02
    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ