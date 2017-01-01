Мелани Гриффит рассказала об истинных причинах развода с Антонио Бандерасом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В последнем номере журнала Porter вышло откровенное интервью с Мелани Гриффит, в котором она впервые рассказала о разводе с Антонио Бандеросом и своей жизни в последние годы.

Актриса призналась, что расставание после 18 лет брака было для нее очень болезненным, но она понимает, что иначе случиться не могло.

По словам Гриффит причиной развала стало то, что она зациклилась на своих проблемах, не могла их отпустить. Но сейчас актриса говорит, что хочет жить полной жизнью.

Впрочем, удается ей это только на половину. Хотя 59-летняя Мелани ведет здоровый образ жизни и следит за собой, она признается, что мужчина в ее жизни до сих не появился: «Сейчас с мужчинами я веду себя совсем иначе: я стала замкнутой, стеснительной, малообщительной. За эти два года после развода я так никого и не встретила».

Зато компанию актрисе составляет подруга Кендал Дженнер. «Мы обе были разведены пару раз, у нас по несколько детей, и у нас обеих было несколько схожих ситуаций, изменивших нашу жизнь. Как и я, она смотрит на жизнь с оптимизмом. Если у меня ужасный день, она приедет и будет сидеть со мной. У нее золотое сердце», — говорит о Гриффит Крис Дженер.

Кроме того, Мелани рассказала, что спустя много лет решила отказаться от пластической хирургии и прибегнуть к инъекциям. Раньше актрису очень задевали комментарии поклонников о том, что она не похожа не себя, хотя Гриффит лишь пыталась избавиться от последствий неудачной пластики лица, сделанной 20 лет назад. Она надеется, что сейчас выглядит лучше.

Джерело: graziamagazine.ru