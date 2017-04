Мелании Трамп 47 лет: лучшие фото первой леди США

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Длинноногая жена Трампа отмечает свой день рождения

Первая леди США Мелания Трамп сегодня, 26 апреля, отмечает свой 47-й день рождения. В это трудно поверить, глядя на эту роскошную красотку, но это правда. Длинноногая модель известна не только своим браком с магнатом, а теперь и президентом США Дональдом Трампом, но и своей карьерой в модной индустрии. Предлагаем в честь день рождения первой леди, вспомнить основные факты ее биографии и посмотреть лучшие фото красотки.

Мелания Кнавс (девичья фамилия) родилась 26 апреля 1970 года в Севнице, Словения. Ее отец работал управляющим в автосалоне, а мама - швеей в компании по производству детской одежды.

В 16 лет Мелания поступила на факультет архитектуры и дизайна, но после первого же курса оставила учебу, сделав выбор в пользу модельной карьеры. И не ошиблась: после переезда в Милан ее карьера действительно пошла в гору - Мелания практически сразу начала принимать участие в модных показах не только в Италии, но и во Франции.

Мелания появлялась на обложках практически всех самых известных журналов: Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Кроме того, модель не отказывалась и от откровенных съемок. Чего только стоят обложки GQ и Sports Illustrated Swimsuit 2000 года.

Мелания знает 5 языков: словенский, английский, французский, сербский и немецкий.

Она пробовала себя и на актерском поприще, но сложилось все не очень удачно, по крайней мере, пока. Она снялась в эпизодической роли в фильме «Образцовый самец» и даже не была указана в титрах.

После того, как в Европе ее модельная карьера пошла на спад, Мелания решила переехать в США. С ней заключил контракт владелец модельного агентства Паоло Замполли, который часто отправлял своих моделей на закрытые вечеринки с участием известных фотографов, продюсеров и богатых людей. На одной из таких вечеринок Мелания и Дональд Трамп и познакомились. Это случилось в сентябре 1998 года, во время Нью-Йоркской Недели моды. Дональду на тот момент было 52 года, а Мелании - 28 лет. Но Трамп не произвел на модель ожидаемого впечатления.

«Я не много знала о том, кто такой Дональд Трамп. У меня была своя жизнь, свой мир. Я не следила за Дональдом и не имела представления, какую жизнь он ведет», - говорила Мелания.

Хотя Мелания и говорит, что не знала многого о Дональде Трампе, ей можно приписать лукавство. Известно, что в ответ на просьбу о номере телефона она Дональду отказала и попросила его дать ей свой. По словам Мелании, так она поступила потому, что не хотела стать «одной из тех, кому он звонит сам».

«Я хотела проверить его намерения, какой телефон он мне даст - личный или рабочий. Номер телефона может многое рассказать вам о намерениях мужчины. Так вот Дональд написал мне все свои номера. Но я позвонила ему спустя неделю. Мы сразу почувствовали родство душ, между нами возникла химия, но я не благоговела перед ним. И, думаю, он это сразу заметил», - рассказывала Мелания журналу GQ.

В 2004 году Мелания и Дональд обручились. По сообщениям СМИ, Дональд преподнес Мелании кольцо с бриллиантом в 12 карат стоимостью 1,5 миллиона долларов (не самое шикарное - у Бейонсе, например, безымянный палец украшает камень в 18 карат).

Роскошная свадьба пары, которая освещалась практически во всех СМИ, состоялась в 2005-м. Церемония прошла в церкви Bethesda-by-the-Sea, а ужин был организован в резиденции Mar-a-Lago. На торжество было приглашено 350 гостей, в их числе - Билл и Хиллари Клинтон, Арнольд Шварценеггер, Ашер, Хайди Клум и Анна Винтур.

Дизайн главного наряда церемонии Мелания доверила бренду Dior. Итог превзошел все ожидания - оценить наряд смогли не только гости на свадьбе, но и все желающие на обложке Vogue. На создание платья было потрачено 23 дня - все узоры вышивались вручную - и 100 000 долларов. Но свободно передвигаться в этом наряде Мелания могла с трудом, поэтому в середине вечера она сменила его на облегающее и легкое от Vera Wang.

20 марта 2006 года Мелания родила Дональду сына. Для нее Бэррон Уильям стал первенцем, а для Трампа - пятым ребенком. Как рассказывала в интервью Мелания, Бэррон очень похож на своего отца. Несмотря на то что ему всего 10 лет, он обожает носить деловые костюмы, любит играть в гольф и раздавать указания. Так, он попеременно увольняет своих нянь и домработниц, правда, через непродолжительное время нанимает их обратно.

«Он очень независимый, очень особенный, умный мальчик. У него на все имеется собственное мнение, за словом в карман не полезет. Он всегда точно знает, чего хочет. Иногда я называю его маленьким Дональдом. Внешне он похож и на меня, и на Дональда, но по характеру вылитый отец», - цитирует Меланию Parenting.com

По словам Мелании, она часто помогает мужу советом в политических вопросах.

Я делилась с ним своими мнениями по разным вопросам много-много-много раз. Я не согласна с ним во многом, но, вы знаете, это же нормально. Я другой человек, я говорю ему, что думаю. Я твердо стою на ногах, у меня есть собственное понимание ситуации. И мне кажется, это очень важно в отношениях, - рассказывала Мелания CNN.

По данным опроса Washington Post/ABC, Мелания была признана наименее популярной супругой кандидата в президенты. Но модель это нисколько не трогает. В интервью она призналась, что не ждет симпатии от кого бы то ни было.