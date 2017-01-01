Мелания и Дональд Трампы на грани развода?

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Разговоры о проблемах в браке Трампов начались еще с момента вступления Дональда на президентский пост

Зарубежное турне президента США Дональда Трампа и его делегации завершилось на прошлой неделе. Все это время таблоиды, посвященные жизни звезд, мало интересовались официальными встречами и беседами главы Белого дома с лидерами других стран, зато смаковали каждую деталь, не относящуюся к политике: пресса анализировала не только наряды Мелании Трамп, но и на ее «холодное» отношение к супругу. Проанализировав жесты, мимику и слова Мелании, репортеры выяснили, что же «на самом деле» происходит в браке президентской четы.

По мнению многих пользователей сети, которые следят за жизнью первой пары, личности у Дональда и Мелании противоположные: он — импульсивный и решительный, в то время как она спокойная и осторожная. И из-за этого у супругов в браке якобы часто возникают разногласия.

Разговоры о проблемах в браке Трампов начались еще с момента вступления Дональда на президентский пост, а обострились с прибытия пары в Израиль в рамках первого турне по зарубежным странам. Там Дональд попытался взять жену за руку, а та резко вырвала свою ладонь. Затем такая же ситуация повторилась в Риме на виду у десятков людей и под прицелами фотокамер. Неудивительно, что самые любопытные стали вести свое собственное расследование и искать доказательства того, что у супругов не все гладко. Однако друзья семьи поспешили развеять все слухи и настаивают на том, что Трампы счастливы вместе.

«Я вас уверян, что они очень-очень счастливы» — сказал итальянский предприниматель Паоло Замполли, который и познакомил Дональда и Меланию в 1998 году.

Подруга семьи Трамп Карен ЛеФрак также призналась репортеру издания Washington Post, что отношения в первой паре «замечательные и Мелания наслаждается жизнью в новой роли», а все слухи о проблемах между ними «являются фикцией».



В последний день поездки президента США по зарубежным странам Мелания и Дональд посетили военную базу Сигонелла в Италии, где выступили перед публикой. Свою речь первая леди завершила совершенно неожиданно — поцелуем с мужем на глазах у собравшихся. Возможно, это была игра со стороны пары после серии публикаций с сочувствием к Мелании и даже советами развестись. Но западные журналисты предположили, что этот «президентский поцелуй» опровергает домыслы о размолвке супругов.

Напомним, что Дональд и Мелания находятся в браке уже 12 лет, а вместе они и того больше — 17 ле

Джерело: Spletnik