Мелания Трамп поставила мужа в неудобное положение



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Только вчера Дональд и Мелания Трамп гостили в Саудовской Аравии, а уже сегодня президентская чета прибыла в Израиль.

Здесь супругов ждет насыщенная программа, но пока же все обсуждают семейную сцену, разыгравшуюся прямо в аэропорту. Не успели высокие гости сойти с трапа самолета, как тут же дали повод для сплетен: камеры зафиксировали, как Дональд пытается взять жену за руку, а та резко вырывает ладонь.

То ли американский президент чем-то обидел первую леди, то ли Мелания просто сочла неуместным подобное поведение на публике, но факт остается фактом: единым фронтом Трампы в этот раз не выступили.





Этот эпизод сейчас широко обсуждается в сети, ведь это еще одно доказательство того, что в отношениях супругов не все гладко. С самого момента вступления Трампа в должность любопытные ведут свое "расследование", отмечая холодность в паре и оценивая ее поведение на людях: многие уверены, что Мелания несчастлива с мужем и остается из ним или из чувства долга, или из-за какого-то контракта.

Что ж, может быть, в ближайшие дни первая леди заставит сплетников изменить мнение и продемонстрирует любовь и гармонию, царящую в их отношениях с Дональдом. Пока же самого Трампа больше волнуют политические дела этого дебютного международного турне. Он намерен добиться мира на Ближнем Востоке и в знак своего расположения уже посетил — первый среди действующих глав американской администрации — религиозные святыни Старого города Иерусалима, Храм Гроба Господня и Стену Плача.





Джерело: Spletnik