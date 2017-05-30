Мелания Трамп проучила дизайнеров, отказавшихся ее одевать

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Стилисты единодушны: и в Саудовской Аравии, и в Ватикане, и в Бельгии, и на Сицилии 47-летняя Мелания выглядела безупречно

Первая зарубежная поездка Дональда и Мелании Трамп заставила модных критиков пристально изучить гардероб первой леди — и сделать далеко идущие выводы. Так, многие заметили, что супруга президента США своим выбором нарядов продемонстрировала, что нисколько не потеряла от отказа американских дизайнеров одевать ее. Бойкотировать Меланию еще до инаугурации ее мужа решило сразу несколько ведущих модельеров (и Том Форд, и Зак Позен, и Марк Джейкобс), но, как показала практика, та не осталась в накладе: она носит Dolce&Gabbana и Ralph Lauren и собирает восторженные отзывы в прессе.

Стилисты единодушны: и в Саудовской Аравии, и в Ватикане, и в Бельгии, и на Сицилии 47-летняя Мелания выглядела безупречно. Критики считают, что каждый выход первой леди был тщательно продуман, и ее наряды — это демонстрация силы и власти всем тем, кто обидел ее.

Говорят, в fashion-индустрии США уже готовы пойти на попятную: якобы многие восхищены тем, как предподносит себя первая леди страны.

«Люди в мире моды очень непостоянны и меняют свои взгляды, как флюгеры. Сейчас они начали замечать, что эта потрясающая красивая женщина замужем за президентом, и понимать, что это честь — одевать ее»,— заявил журналистам стилист Филлип Блох.





Инсайдеры рассказывают, что Мелании каждый день доставляют десятки пакетов с одеждой от брендов, добивающихся ее благосклонности: что-то она оставляет, что-то отправляет обратно.

«Мелании не нужно искать одежду на заказ, обращаться к дизайнерам, чтобы ей сшили платье. Она может все найти в магазине готовой одежды — на ней все сидит великолепно. Она выглядит роскошно в самом простом наряде», — подытожил Блох.

Джерело: Spletnik