  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Мелания Трамп в Twitter лайкнула пост, посвященный ее «ненависти к мужу»

    • Сьогодні, 12:58
    • Розсилка
    Мелания Трамп
    Мелания Трамп

    Позже лайк был удален

    Первая леди США Мелания Трамп накануне вечером оказалась в центре скандала, связанного с ее официальным аккаунтом в Twitter. Дело в том, что Мелания в своем микроблоге за всю историю существования ее странички, чужие твиты лайкнула дважды. Один из этих лайков, который она поставила вчера, посвящен ее «ненависти к мужу».

    Подпись к твиту: «У Мелании Трамп всего 2 избранных твита. Один из них, появившийся несколько минут назад, о том, как сильно она ненавидит собственного мужа».

    Кажется, что единственная стена, которую построил Дональд Трамп, это стена между ним и Меланией.

    Твит — забавная gif-картинка, сделанная из видео инаугурации Дональда Трампа, на которой Мелания заметно меняется в лице, когда от нее отворачивается супруг. Спустя некоторое время, Мелания удалила лайк со злополучного твита, но никаких комментариев от нее или ее представителей пока не поступало. 

    Джерело: Spletnik

    Читайте також
    Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ