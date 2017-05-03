Мелания Трамп в Twitter лайкнула пост, посвященный ее «ненависти к мужу»

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Мелания Трамп

Позже лайк был удален

Первая леди США Мелания Трамп накануне вечером оказалась в центре скандала, связанного с ее официальным аккаунтом в Twitter. Дело в том, что Мелания в своем микроблоге за всю историю существования ее странички, чужие твиты лайкнула дважды. Один из этих лайков, который она поставила вчера, посвящен ее «ненависти к мужу».

Подпись к твиту: «У Мелании Трамп всего 2 избранных твита. Один из них, появившийся несколько минут назад, о том, как сильно она ненавидит собственного мужа».

Кажется, что единственная стена, которую построил Дональд Трамп, это стена между ним и Меланией.

Твит — забавная gif-картинка, сделанная из видео инаугурации Дональда Трампа, на которой Мелания заметно меняется в лице, когда от нее отворачивается супруг. Спустя некоторое время, Мелания удалила лайк со злополучного твита, но никаких комментариев от нее или ее представителей пока не поступало.

Джерело: Spletnik