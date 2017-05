Мелания Трамп в Twitter лайкнула пост, посвященный ее «ненависти к мужу»

Позже лайк был удален

Первая леди США Мелания Трамп накануне вечером оказалась в центре скандала, связанного с ее официальным аккаунтом в Twitter. Дело в том, что Мелания в своем микроблоге за всю историю существования ее странички, чужие твиты лайкнула дважды. Один из этих лайков, который она поставила вчера, посвящен ее «ненависти к мужу».

Подпись к твиту: «У Мелании Трамп всего 2 избранных твита. Один из них, появившийся несколько минут назад, о том, как сильно она ненавидит собственного мужа».

Кажется, что единственная стена, которую построил Дональд Трамп, это стена между ним и Меланией.

Seems the only #Wall @realDonaldTrump's built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF