Мэлу Гибсону предложили снять сиквел «Отряда самоубийц»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прошлым летом на экраны ворвался фильм Дэвида Эйра «Отряд самоубийц» и сразу же вызвал массу споров и обсуждений.

Поклонники студии DC остались в восторге, критики не смогли сойтись на одном мнении, но в том, что нас ждет вторая часть фильма, сомнений не было.

Но вот кандидатура Мэла Гибсона на роль режиссера оказалась неожиданной.

Студия Warner Bros предложила Гибсону режиссерское кресло сиквела фильма, однако окончательного ответа она пока не получила. Помимо австралийского актера и режиссера рассматриваются кандидатуры Рубена Флейшера («Зомбиленд»), Даниэля Эспиносы («Код доступа «Кейптаун»») и Джонатана Левина («Тепло наших тел»). Дэвид Эйр, тем временем, продолжит сотрудничество с Warner Bros и снимет спин-офф «Отряда самоубийц», посвященный Харли Квинн и другим женским персонажам Готэма. Мэл Гибсон же через неделю с небольшим будет бороться за «Оскар» со своим фильмом «По соображениям совести».