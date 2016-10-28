Мэрайя Кери и Элтон Джон получили рекордные гонорары на свадьбе внучки совладельца «Домодедово»

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Отгремевшую свадьбу 19-летней внучки совладельца «Домодедово» Ирины Коган с англичанином с Дэниелом Кенвэйем, пожалуй, смело можно назвать одной из самых масштабных церемоний года.

На торжестве наследницы миллиардера в Лондоне гулял не только весь свет российского шоу-бизнеса, но и мирового. Пока журналисты подсчитывают общую сумму свадьбы в отеле The Landmark, стало известно, сколько заработали выступавшие Элтон Джон и Мэрайя Кери.

Поговаривают, что общая сумма гонорара составила три с половиной миллиона фунтов стерлингов, причем певица обошлась намного дороже, чем сэр Джон: Кери заработала два с половиной миллиона, а музыкант обогатился всего лишь на миллион.

И это при том, что Элтон Джон исполнил 12 композиций и произнес торжественную речь со сцены, а вот репертуар Мэрайи был куда более скромен. Чего не скажешь о ее нарядах: певица сменила два платья, а в конце пригласила невесту на сцену для танца.

️that s her.. это она Мирайа Видео опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiago Янв 14 2017 в 5:24 PST

Видео опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiago Янв 14 2017 в 3:03 PST

Джерело: graziamagazine.ru