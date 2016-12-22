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    Мэрайя Кэри отпраздновала день рождения в компании 33-летнего бойфренда

    • Сьогодні, 11:18
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    В понедельник, 27 марта, отметила свой день рождения американская певица, автор песен и актриса Мэрайя Кэри, которой исполнилось 47 лет. Провел этот день вместе с певицей ее бойфренд — 33-летний Брайан Танака.

    На этот раз в свой юбилей (так Кэри называет день рождения) певица отправилась в романтическое путешествие с Танакой, который и разместил фотографии в своем Instagram, показав морской курорт, где отметили этот день влюбленные.

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    «Начинаем празднование юбилея в расслабленной обстановке»,— подписал Танака фотографию с Кэри.

    Также возлюбленный певицы поделился серией снимков, на которых виден пляж и вилла, где отдыхает пара.

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    Мэрайя Кэри отпраздновала день рождения в компании 33-летнего бойфренда
    Мэрайя Кэри отпраздновала день рождения в компании 33-летнего бойфренда
    Мэрайя Кэри отпраздновала день рождения в компании 33-летнего бойфренда
    Мэрайя Кэри отпраздновала день рождения в компании 33-летнего бойфренда
    Мэрайя Кэри отпраздновала день рождения в компании 33-летнего бойфренда

    Джерело: Spletnik

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