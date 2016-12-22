Мэрайя Кэри отпраздновала день рождения в компании 33-летнего бойфренда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В понедельник, 27 марта, отметила свой день рождения американская певица, автор песен и актриса Мэрайя Кэри, которой исполнилось 47 лет. Провел этот день вместе с певицей ее бойфренд — 33-летний Брайан Танака.

На этот раз в свой юбилей (так Кэри называет день рождения) певица отправилась в романтическое путешествие с Танакой, который и разместил фотографии в своем Instagram, показав морской курорт, где отметили этот день влюбленные.

«Начинаем празднование юбилея в расслабленной обстановке», — подписал Танака фотографию с Кэри.

Также возлюбленный певицы поделился серией снимков, на которых виден пляж и вилла, где отдыхает пара.

Джерело: Spletnik