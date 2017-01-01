Мэрайя Кэри тратит миллионы на молодого бойфренда

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Мэрайя Кэри наслаждается своими новыми отношениями с 33-летним хореографом Брайаном Танака и не скупится ни на какие траты ради него. Близкие друзья певицы обеспокоены, ведь она спускает миллионы долларов на своего бойфренда.

Недавно Кэри отметила свой 47 день рождения в компании Танака, на что потратила около 25 миллионов долларов. Источники сообщают, что вилла, на которой было устроено торжество, была выбрана именно Брайаном.

«Она бросает на ветер миллионы, недавно она арендовала ему автомобиль с личным водителем. Ее команда и менеджеры очень обеспокоены таким поведением. Она оплачивает его жилье, одежду, продукты и все вечеринки, все– лишь бы удержать около себя», - говорит инсайдер. Сам Брайан выложил совместный снимок из особняка, в котором проходил день рождения звезды. На фото сама Мэрайя выглядит счастливой.

Напомним, что певица начала встречаться с Танака сразу после расторжения помолвки с миллионером Джеймсом Пэкером. Видимо, за время, проведенное с ним, Мэрайя привыкла жить на широкую ногу и теперь готова спускать все свое состояние на менее обеспеченного возлюбленного.

Джерело: popcornnews