  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Мэрайя Кэри вернулась к бывшему бойфренду

    • Сьогодні, 12:57
    • Розсилка

    Полтора месяца назад Мэрайя Кэри рассталась с бойфрендом, Брайаном Танакой, после 5 месяцев отношений – но, судя по всему, решила возобновить роман.

    В последние несколько дней папарацци то и дело заставали певицу в компании экс-возлюбленного, спровоцировав слухи о том, что Мэрайя и Брайан снова вместе.

    Сначала экс-влюбленных сфотографировали вместе на прогулке, где они держались за руки, а затем слухи о возобновлении их отношений подогрел близкий друг Мэрайи, Шон МакДональд, день рождения которого Кэри и Танака в числе других гостей отметили в ресторане Nobu несколько дней назад.

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ