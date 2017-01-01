Мэрайя Кэри вернулась к бывшему бойфренду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полтора месяца назад Мэрайя Кэри рассталась с бойфрендом, Брайаном Танакой, после 5 месяцев отношений – но, судя по всему, решила возобновить роман.

В последние несколько дней папарацци то и дело заставали певицу в компании экс-возлюбленного, спровоцировав слухи о том, что Мэрайя и Брайан снова вместе.

Сначала экс-влюбленных сфотографировали вместе на прогулке, где они держались за руки, а затем слухи о возобновлении их отношений подогрел близкий друг Мэрайи, Шон МакДональд, день рождения которого Кэри и Танака в числе других гостей отметили в ресторане Nobu несколько дней назад.

Джерело: popcornnews