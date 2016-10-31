Мэрайя Кэри записала песню о неудавшейся помолвке

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Мэрайя Кэри решила повторить «тайное оружие» Тейлор Свифт, которая записывает новый хит после каждого своего расставания с очередным бойфрендом: Кэри записала песню о неудавшейся помолвке с миллионером Джеймсом Пэкером, окончившейся вместо свадьбы разрывом в сентябре 2016 года.

Изначально Мэрайя Кэри не комментировала неудавшуюся помолвку, признаваясь, что ей слишком тяжело об этом говорить, однако затем превратила печальное событие в один из сюжетов для своего нового реалити-шоу и вот теперь – еще и в источник вдохновения для нового хита под названием I Don't (название – противоположность традиционному свадебному «I Do»).

Тизером песни Мэрайя поделилась в своем Instagram:

‪#IDONT‬ Видео опубликовано Mariah Carey (@mariahcarey) Янв 29 2017 в 7:16 PST

Джерело: popcornnews