Мэйси Уильямс намекнула на смерть Сансы Старк в 7 сезоне «Игры престолов»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прошедший несколько дней назад в Остине, штат Техас, фестиваль SXSW подарил нам множество новых деталей о «Игре престолов»: создатели сериала рассказали, что в 8 сезоне будет всего 6 серий, а Мэйси Уильямс, тем временем, решила порадовать гостей фестиваля «жирным» спойлером и намекнула на смерть Сансы Старк в 7 сезоне.

Общаясь с журналистами вместе с Софи Тернер, исполнительницей роли Сансы Старк, Мэйси решила вместо своей коллеги ответить на вопрос, почему Софи сменила цвет волос и вместо рыжей (как ее героиня в «Игре престолов») стала блондинкой. Уильямс на это заявила: «Потому что ее убили в сериале».

В зале после реплики Мэйси воцарилось, как утверждают очевидцы, «неловкое молчание», которое находившиеся тут же шоураннеры «Игры престолов» попытались исправить шуткой. Сама Софи Тернер, между тем, еще несколько недель назад намекала, что ее героиня благополучно переживет 7 сезон – так что теперь зрителям предстоит самостоятельно проверять, какая из двух актрис – Мэйси или же Софи – выдала настоящий спойлер.

7 сезон «Игры престолов», напомним, стартует в эфире HBO 16 июля 2017, последний же, 8 сезон, скорее всего, вновь появится на экранах весной 2018 года – поскольку количество серий будет сокращено, время работы над новым сезоном также сократится.

Джерело: popcornnews