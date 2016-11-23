Министр культуры Украины отреагировал на скандальное интервью Дорна: Это оскорбительно и недопустимо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Министр культуры Украины Евгений Нищук прокомментировал высказывания украинского артиста Ивана Дорна в интервью российским журналистам.

«Мне жаль, что Иван Дорн так прокомментировал. У него может быть разная позиция, его личная, в смысле, помогает он или не помогает АТО, но говорить о ссоре так, будто у нас здесь ничего не происходит — это недостойно»,

— эмоционально сказал Нищук журналистам перед началом заседания Кабинета министров.

Также министр отметил, что Министерство культуры не имеет рычагов влияния на Дорна, пишет канал 24.

«Я могу только говорить, что это действительно недопустимо и оскорбительно», — сказал Евгений Нищук.

Напомним, что после того как Дорн засветился в компании российских звезд Валерии и Иосифа Пригожина, въезд которым запрещен на территорию Украины, в сети появилось скандальное интервью артиста для Youtube-канала «Вдудь».

В скандальном интервью Иван Дорн назвал агрессию РФ в Украине «ссорой двух собратьев» и открестился от помощи бойцам АТО.

«Когда произошла ссора двух собратьев... Все младшие братья сказали «нет» всему от старшего брата, «хотим все свое», - так певец объяснил события на востоке Украины.

Полное интервью артиста можно посмотреть здесь.