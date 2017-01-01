«Мир магии» откроют для всех фанатов Гарри Поттера

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В июне фанаты серии книг о юном волшебнике отметят 20-летие первого произведения Джоан Роалинг «Гарри Поттер и философский камень»

В рамках празднования такого юбилея Джоан Роулинг приглашает всех присоединиться к новому книжному клубу «Мир магии» («Wizarding World Book Club»), сообщают Все книги.

«Мир магии» начнет свою работу в июне и единственное условие для регистрации – прочесть, или перечитать хотя бы одну книгу серии в течение месяца. Обсуждать произведения и общаться с фанами можно в твиттере или на сайте Pottermore.

«Мир магии» создают как платформу для общения давних поклонников «Гарри Поттера» и только что присоединившихся к истории молодых волшебников. Пользователи получат доступ к специальному разделу сайта, в котором будут доступны новые статьи о жизни персонажей и литературные новинки.

За свои успехи каждый сможет получить поощрительный сюрприз. Гермиона бы одобрила такую затею.