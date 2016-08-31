Миранда Керр выпустила коллекцию джинсов ради спасения детей

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В чем в чем, а в джинсах Миранда Керр разбирается прекрасно: в ее гардеробе большое количество джинсовых моделей на любой вкус, а джинсовые бренды нередко приглашают ее для рекламы.

Именно поэтому Керр решила применить свой «джинсовый опыт» в рамках нового сотрудничества: совместно с маркой Mother она создала капсульную коллекцию, часть средств от продажи которой будет направлена на нужды Фонда Сиднейского Королевского женского госпиталя.

«Я так волнуюсь, представляя вам коллекцию, которую я создала вместе с Mother. Средства от продаж #MirandaXMother будут пожертвованы Фонду Сиднейского Королевского женского госпиталя в Австралии. 70 процентов оборудования в отделении интенсивной терапии для новорожденных были куплены этой больницей благодаря пожертвованиям. Фонд действительно помогает спасти детские жизни. Я сама была недоношенным ребенком, и эта проблема очень близка моему сердцу», - написала в Instagram Миранда, которая лично рисовала эскизы моделей и работала с разными видами денима, вдохновляясь при этом супермоделями 90-х и ретродивами. В итоге из-под ее руки вышло 12 моделей, включая джинсы, куртки, джинсовые юбки и комбинезоны.

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Джерело: Hello!