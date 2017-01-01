Мировая звезда на главной сцене «Евровидения»: стало известно, кто станет хедлайнером гранд-финала в Украине

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13 мая в прямом эфире финала международного песенного шоу «Евровидение-2017» выступит с новой премьерой звезда мирового масштаба, которой уже удалось раз и навсегда покорить европейскую сцену

С 2015 года традицией в рамках «Евровидения» стало выступление в финале конкурса звезды мирового масштаба, которая должна стать хедлайнером концерта, исполнив свой новый хит. В 2016 году, приглашенным гостем в Стокгольме стал Джастин Тимберлейк, представив миллионной аудитории песню «Can not stop the feeling».

В этом году организаторы «Евровидения» в Украине до последнего сохраняли интригу, кто же станет главным гостем финального концерта. И вот наконец-то тайна раскрыта: звездой вечера 13 мая станет первая победительница «Евровидения» от Украины, известная во всем мире – Руслана. На сцене легендарного шоу украинская дива впервые исполнит свою новую композицию «It is magical» или «Я люблю». Как сообщает пресс-служба «Евровидения», трек записан в английской и украинской версиях, объединенных еще и загадочным экзотичным языком.

Руслана уже приступила к репетициям на сцене Международного выставочного центра. Продюсеры интригуют и обещают, что эта композиция затмит даже непревзойденные никем до этого «Дикi танцi».