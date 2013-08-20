Миша Бартон попала в эпицентр порноскандала

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Миша Бартон

Видео откровенного характера с Мишей собирался опубликовать ее экс-бойфренд

На днях Миша Бартон оказалась в центре порноскандала: стало известно, что один из сайтов «для взрослых» намеревается приобрести видео откровенного характера с ее участием. Вчера актриса дала пресс-конференцию в Вудленд-Хиллз вместе со своим адвокатом Лайзой Блум, где обвинила в попытке продажи этих видео своего экс-бойфренда, имя которого скрыла, сообщает Hellomagazine.

«Я просто хочу признаться, что пережила невероятно трудное время. Это очень болезненная ситуация, и я испытала абсолютный страх, когда узнала, что человек, которого я любила и которому доверяла, снимал такие личные моменты скрытыми камерами, без моего согласия. А затем я узнала нечто еще более худшее - что кто-то пытается продать эти видео и обнародовать их», - заявила Бартон, которую поддержал ее адвокат, заявив, что они будут преследовать любого, кто попытается продать или купить видео и фото, принадлежащие частному лицу:

«Это отвратительное явление называется «порноместь», и его можно считать формой сексуального насилия и преступлением. Я и моя клиентка не станем терпеть это и будем бороться за наши права. И все те, кто пытается смотреть и тем более распространять откровенные фотографии или видео госпожи Бартон, будут преследоваться по закону», - отметила адвокат Бартон.