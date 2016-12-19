Мишель Обама дала пару советов Мелании Трамп

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Об этом первая леди рассказала в интервью Опре Уинфри

Всем известно, что президентство американского правителя близится к его логическому завершению, когда первая леди дает свое последнее интервью в Белом доме. Что и произошло накануне вечером. Мишель Обама дала интервью Опре Уинфри, полную версию этой беседы можно будет посмотреть уже завтра на канале CBS.

Tonight on @CBStv, the First Lady sits down with @Oprah to reflect on the past eight years at 1600 Pennsylvania Ave. Tune in at 8pm ET/PT. Фото опубликовано First Lady Michelle Obama (@michelleobama) Дек 19 2016 в 3:51 PST

Тем временем в сети появилось уже два коротких тизера, из которых стало известно, в частности, о чем же говорили Мишель Обама и Мелания Трамп во время визита новоизбранного президента в Белый дом:

«Никогда не знаешь, что тебя ожидает, пока не попадаешь сюда, поэтому я сказала ей: дверь открыта. Так мне в свое время сказала Лора Буш, а также другие первые леди...»

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