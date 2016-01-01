Мишель Обама и Блейк Лайвли вышли в свет в одинаковых платьях

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Обоим приглянулся наряд от Дианы фон Фюрстенберг

Как известно, президент Обама сейчас в отпуске на Майями со своей семьей. Но государственные дела – превыше всего, и ради того, чтоб поздравить с Рождеством военных на Базе морской пехоты, он отложил свои мирские дела на потом, пишет журнал Elle.

Присоединилась к нему и Мишель. Для такого случая она выбрала платье от дизайнера Дианы фон Фюрстенберг стоимостью 468 долларов.

Точно в таком же платье пол года назад появилась и американская актриса Блейк Лайвли. На тот момент она еще была беременна, и надела наряд поверх другого платья этого же бренда стоимостью 898 долларов (Примерно 23 800 грн. – Прим. Ред.)

Нам кажется, что как на первой леди США, так и на актрисе платье смотрится одинаково отлично!