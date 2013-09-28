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    Шоу-біз

    «Мисс мира»: Кто победил?

    • 19 Грудня, 18:33
    • Розсилка

    Награды розданы: корона и ленты нашли своих обладательниц

    Накануне в комплексе MGM National Harbo в американском штате Мэриленд состоялся конкурс красоты «Мисс мира».

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    За это звание боролось 117 девушек из разных уголков планеты. Украину в этом году представляла уроженка Днепра 19-летняя Александра Кучеренко. К сожалению, девушка не попала даже в 20-ку. Тем не менее, она достойно представила на конкурсе нашу страну.

    Победу одержала представительница Пуэрто-Рико 19-летняя Стефани Дел Валье. Корону победительницы она получила из рук «Мисс мира-2015» - испанки Миреи Лалагуны.

    Первой вице-мисс стала представительница Доминиканской Республики Яритза Мигелина Рейес Рамирес, а бронзу взяла гражданка Индонезии Наташа Маннуэла. 

    Продолжение читайте на сайте журнала Elle.

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