  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Мистический видеоклип Alloise feat. KDT бьет рекорды

    • Сьогодні, 13:57
    • Розсилка

    Неординарный видеоролик Alloise суммарно в YouTube и Facebook набрал более миллиона просмотров всего за десять дней.

    В конце февраля пользователи Интернета были очарованы видеоработой клипмейкера Кадима Тарасова для композиции «Мольфар», которую исполнила украинская певица Alloise. В видео нет самой Alloise, а только ее завораживающий голос.

    Читайте також

     
    Несмотря на то, что клип оказался неформатным как для самой Alloise, так и для украинского шоу-бизнеса, спустя десять дней после загрузки в социальную сеть Facebook и на видеохостинг YouTube, его посмотрели более миллиона человек. 
    В композиции «Мольфар» Alloise рассказывает о двух мирах. Первый - светлый, созданный с любовью, из которого приходит все живое - радость, счастье, смех и второй - в котором люди страдают в переживаниях и мыслях. 
    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ