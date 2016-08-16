Мистический видеоклип Alloise feat. KDT бьет рекорды

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Неординарный видеоролик Alloise суммарно в YouTube и Facebook набрал более миллиона просмотров всего за десять дней.

Несмотря на то, что клип оказался неформатным как для самой Alloise, так и для украинского шоу-бизнеса, спустя десять дней после загрузки в социальную сеть Facebook и на видеохостинг YouTube, его посмотрели более миллиона человек.

В композиции «Мольфар» Alloise рассказывает о двух мирах. Первый - светлый, созданный с любовью, из которого приходит все живое - радость, счастье, смех и второй - в котором люди страдают в переживаниях и мыслях.