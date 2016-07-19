Младший сын Майкла Джексона сменил имя

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Смерть Майкла Джексона сильно отразилась на жизни его детей. Если старшие наследники нашли себя в этом огромном мире, то младший сын покойного певца Принс Майкл Джексон II по прозвищу Бланкет стал жертвой затяжной депрессии.

Из-за сильного стресса после гибели отца в 2009 году и повышенного внимания прессы к своей персоне 15-летний юноша закрылся в себе.

Чтобы хоть как-то сохранить свою личную жизнь неприкосновенной, он решил сменить имя, и теперь его зовут Биджи. По словам инсайдеров, после того, как наследник Джексон обрел новые документы, он стал чувствовать себя уверенней. Однако подросток остался таким же закрытым, каким был и раньше. Сейчас 15-летний Биджи учится в частной школе в Лос-Анджелесе, куда не могут проникнуть ни папарацци, ни журналисты. Судя по всему, там он чувствует себя защищенным.

Напомним, что Биджи, будучи младенцем, чудом избежал смерти от несчастного случая. Ведь именно его Майкл показывал папарацци из своего окна, когда чуть не выронил малыша.

Джерело: graziamagazine.ru