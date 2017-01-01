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    Moby: Дональд Трамп в тайном сговоре с российским правительством

    • Сьогодні, 17:57
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    Музыкант из США Moby выступил с критикой президента США Дональда Трампа.

    В первой заметке музыкант назвал Трампа некомпетентным президентом и заявил, что информация о досье России на него является абсолютной правдой. Он считает, что Россия шантажирует Трампа многими разными отвратительными вещами.

    Администрация Трампа в тайном сговоре с российским правительством, с самого первого дня,– считает Moby.

    Также певец убежден, что Трампу необходима война. Он предположил, что, вероятно, это будет война с Ираном. Кроме того, по словам Moby, разведка по всему миру ищет информацию, которая позволит объявить президенту импичмент.

    Следующий пост Moby был более саркастичным – он назвал себя просто клоуном и сказал, что "возможно ничего и не знает". Но при этом он порекомендовал тем, кто не верит ему, взглянуть на то, что происходит в Украине и России.


    Джерело: 24 канал
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