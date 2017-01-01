Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом

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Девушка стала лицом спортивной линии американского бренда

Не так давно Эмили снялась в рекламе белья DKNY, теперь же Эмили стала лицом и спортивной линии американского бренда. В объективе фотографа - активные упражнения в исполнении Ратажковски и полуобнаженных молодых атлетов. Эмили демонстрирует подтянутую фигуру в разных спортивных нарядах и позах - отжимаясь, повиснув на перекладине, крутясь вокруг столба.

Стоит сказать, что саму себя Ратажковски считает феминисткой, резко осуждает объективации, но отрицать, что с помощью этого ей удалось построить карьеру в Голливуде, не спешит.

«В каждой статье обо мне обязательно пишут что-то вроде: «О, она такая горячая, она настоящий секс-символ. И при этом, представляете, разбирается в политике!» И вот это яркий пример сексизма. Почему одно невозможно без другого?», — посетовала модель и актриса в интервью Marie Claire US.











Джерело: Spletnik