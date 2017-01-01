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    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом

    • Сьогодні, 14:16
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    Девушка стала лицом спортивной линии американского бренда

    Не так давно Эмили снялась в рекламе белья DKNY, теперь же Эмили стала лицом и спортивной линии американского бренда. В объективе фотографа - активные упражнения в исполнении Ратажковски и полуобнаженных молодых атлетов. Эмили демонстрирует подтянутую фигуру в разных спортивных нарядах и позах - отжимаясь, повиснув на перекладине, крутясь вокруг столба.

    Стоит сказать, что саму себя Ратажковски считает феминисткой, резко осуждает объективации, но отрицать, что с помощью этого ей удалось построить карьеру в Голливуде, не спешит.

    «В каждой статье обо мне обязательно пишут что-то вроде: «О, она такая горячая, она настоящий секс-символ. И при этом, представляете, разбирается в политике!» И вот это яркий пример сексизма. Почему одно невозможно без другого?», — посетовала модель и актриса в интервью Marie Claire US.

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    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом
    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом
    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом
    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом
    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом
    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом
    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом
    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом
    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом
    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом
    Модель Эмили Ратажовски похвасталась роскошным прессом





    Джерело: Spletnik

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