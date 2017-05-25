Модель Playboy Дани Матерс осуждена за скандальное фото из раздевалки фитнес-центра

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Подписчики модели незамедлительно осудили Дани, обвинив ее в эйджизме

Бывшая звезда Playboy, модель Дани Матерс осуждена за скандально известное фото в душевой раздевалки фитнес-центра. Модель в своем Snapchat чуть меньше года назад разместила фото обнаженной 71-летней женщины, сопроводив его неприятным комментарием.

Подписчики модели незамедлительно осудили Дани, обвинив ее в эйджизме. Теперь же история разрешилась на судебном уровне: Матерс была обвинена в покушении на неприкосновенность частной жизни.

Судья предложил Дани два наказания на выбор: 45 дней тюрьмы и 36 месяцев испытательного срока или 30 дней исправительных работ. Матерс выбрала второе — теперь ей целый месяц предстоит отмывать родной Лос-Анджелес от граффити.

Если я не могу «развидеть» это, то и вы не сможете



