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    Модель Playboy Дани Матерс осуждена за скандальное фото из раздевалки фитнес-центра

    • Сьогодні, 10:57
    • Розсилка

    Подписчики модели незамедлительно осудили Дани, обвинив ее в эйджизме

    Бывшая звезда Playboy, модель Дани Матерс осуждена за скандально известное фото в душевой раздевалки фитнес-центра. Модель в своем Snapchat чуть меньше года назад разместила фото обнаженной 71-летней женщины, сопроводив его неприятным комментарием.

    Подписчики модели незамедлительно осудили Дани, обвинив ее в эйджизме. Теперь же история разрешилась на судебном уровне: Матерс была обвинена в покушении на неприкосновенность частной жизни.

    Судья предложил Дани два наказания на выбор: 45 дней тюрьмы и 36 месяцев испытательного срока или 30 дней исправительных работ. Матерс выбрала второе — теперь ей целый месяц предстоит отмывать родной Лос-Анджелес от граффити.

    Если я не могу «развидеть» это, то и вы не сможете
    Если я не могу «развидеть» это, то и вы не сможете


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