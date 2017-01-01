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    Модель plus-size Эшли Грэм блистала на красной дорожке в откровенном топе и юбке с разрезом

    • Сьогодні, 12:02
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    На церемонии в Линкольн-центре Эшли появилась в откровенном вечернем образе

    Самая известная модель размера plus-size Эшли Грэм покорила публику на церемонии журнала Time, состоявшейся накануне в Нью-Йорке по случаю вручения премий наиболее влиятельным людям в мире.

    29-летняя пышнотелая модель в этом году вошла в рейтинг 100 самых влиятельных знаменитостей 2017 года, составленный изданием Time и по этому случаю посетила торжественный гала-вечер издания.

    На церемонии в Линкольн-центре Эшли появилась в откровенном вечернем образе, затмив всех присутствующих.

    Красотка подчеркнула пышные формы сексуальным нарядом, объединив откровенный ками-топ с черной юбкой со смелым разрезом от Nili Lotan и поясом-корсетом от Fleur du Mal. Свой роскошный look Эшли дополнила гламурным чокером от Adornmonde.

    Не менее эффектным был и макияж модели, которая подчеркнула выразительность взгляда сексуальным smoky eye, чувственность губ – светло-розовой помадой, а сияние кожи – хайлайтером.

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    Модель plus-size Эшли Грэм блистала на красной дорожке в откровенном топе и юбке с разрезом
    Модель plus-size Эшли Грэм блистала на красной дорожке в откровенном топе и юбке с разрезом
    Модель plus-size Эшли Грэм блистала на красной дорожке в откровенном топе и юбке с разрезом
    Модель plus-size Эшли Грэм блистала на красной дорожке в откровенном топе и юбке с разрезом
    Модель plus-size Эшли Грэм блистала на красной дорожке в откровенном топе и юбке с разрезом
    Модель plus-size Эшли Грэм блистала на красной дорожке в откровенном топе и юбке с разрезом
    Модель plus-size Эшли Грэм блистала на красной дорожке в откровенном топе и юбке с разрезом
    Модель plus-size Эшли Грэм блистала на красной дорожке в откровенном топе и юбке с разрезом
    Модель plus-size Эшли Грэм блистала на красной дорожке в откровенном топе и юбке с разрезом

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