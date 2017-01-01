Модель plus-size Эшли Грэм блистала на красной дорожке в откровенном топе и юбке с разрезом

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На церемонии в Линкольн-центре Эшли появилась в откровенном вечернем образе

Самая известная модель размера plus-size Эшли Грэм покорила публику на церемонии журнала Time, состоявшейся накануне в Нью-Йорке по случаю вручения премий наиболее влиятельным людям в мире.

29-летняя пышнотелая модель в этом году вошла в рейтинг 100 самых влиятельных знаменитостей 2017 года, составленный изданием Time и по этому случаю посетила торжественный гала-вечер издания.

На церемонии в Линкольн-центре Эшли появилась в откровенном вечернем образе, затмив всех присутствующих.

Красотка подчеркнула пышные формы сексуальным нарядом, объединив откровенный ками-топ с черной юбкой со смелым разрезом от Nili Lotan и поясом-корсетом от Fleur du Mal. Свой роскошный look Эшли дополнила гламурным чокером от Adornmonde.

Не менее эффектным был и макияж модели, которая подчеркнула выразительность взгляда сексуальным smoky eye, чувственность губ – светло-розовой помадой, а сияние кожи – хайлайтером.