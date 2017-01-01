Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель Эмили Ратажковськи отправилась в Канны, где проходит известный кинофестиваль.

Красавица перед выходом на красную дорожку понежилась на пляже в соблазнительном бирюзовом купальнике, который выгодно демонстрировал ее прелести.

Эмили в 2013 году прославилась после участия в клипе Робина Тика на песню Blurred Lines.

Обычно красавица предпочитает такие бренды купальников как Tori Praver, Amore + Sorvete, Twinset, Solid and Striped, Acacia and Montce.

Эмили снялась в сериале Easy. Для роли звезда осветлила волосы.

«Я бы никогда не сделала этого для работы моделью, но я посещала школу искусств UCLA и считаю себя очень креативной, поэтому мне было весело сыграть своего персонажа», - говорит Ратажковськи.

Джерело: Gazeta.ua