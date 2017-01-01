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    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье

    • Сьогодні, 14:30
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    Модель Эмили Ратажковськи отправилась в Канны, где проходит известный кинофестиваль.

    Красавица перед выходом на красную дорожку понежилась на пляже в соблазнительном бирюзовом купальнике, который выгодно демонстрировал ее прелести.

    Эмили в 2013 году прославилась после участия в клипе Робина Тика на песню Blurred Lines.

    Обычно красавица предпочитает такие бренды купальников как Tori Praver, Amore + Sorvete, Twinset, Solid and Striped, Acacia and Montce.

    Эмили снялась в сериале Easy. Для роли звезда осветлила волосы.

    «Я бы никогда не сделала этого для работы моделью, но я посещала школу искусств UCLA и считаю себя очень креативной, поэтому мне было весело сыграть своего персонажа», - говорит Ратажковськи.

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    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье
    Модель Ратажковськи в соблазнительном купальнике отдохнула на Лазурном побережье

    Джерело: Gazeta.ua

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