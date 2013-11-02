Модный провал или беременность? Пэрис Хилтон выбрала неудачное платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Недавний выход Пэрис Хилтон в свет спровоцировал массу разнообразных слухов — от беременности и слишком плотного обеда до обвинений в тотальном отсутствии вкуса.

Дело в том, что знаменитость отправилась в аэропорт вместе со своим новым бойфрендом Крисом Зилка в плиссированном платье с высокой талией, которое очень сильно исказило фигуру звезды.

Ее живот стал выпирать так, словно она находится на пятом месяце беременности, а талия и вовсе исчезла. Сзади Пэрис выглядела ничуть не лучше — белая кофта с полупрозрачными вставками на плечах сделала ее спину необычайно широкой, и Хилтон стала похожей на пловчиху.

Из-за подобных визуальных изменений фигуры знаменитости многие поклонники предположили, что она беременна и скоро подарит Крису первенца. В чем же на самом деле кроется причина таких метаморфоз внешности Пэрис остается загадкой. Ведь ни она сама, ни ее представители никак не комментируют слухи о ее интересном положении.

Джерело: graziamagazine.ru