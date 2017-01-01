Молдавская свадьба и вино: чем конкурсанты из Молдовы будут покорять «Евровидение»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Представители Евровидения-2017 от Молдовы группа SunStroke Projekt

Представители «Евровидения» от Молдовы группа SunStroke Projekt видят себя в топ-пять и планируют устроить на сцене настоящую молдавскую свадьбу

«Проект солнечный удар» - именно так переводится название коллектива представителей из Молдавии на Евровидении-2017. Молдавская группа была основана девять лет назад и представляет органичное сочетание танцев под звуки скрипки и саксофона. Парни также пробовали свои силы в песенном конкурсе в 2010 году, но тогда они заняли лишь 22 место. Ничего не помешало SunStroke Projekt попробовать свои силы еще раз в Киеве и они настроены очень решительно.

«Молдова – участник «Евровидения» с 2005 года. Zdob şi Zdub из наших самые крутые! Зажигательную песню о бабушке, бьющую в барабаны, зрители «заценили» на шестое место. В дальнейшем, было много исполнителей, но, несмотря на это, последние три года мы никак не попадём в финал… в 2017-ом будем пятыми точно!», - поделились участники команды с пресс-центром Евровидения-2017.

Рассказали SunStroke Projekt и про концепцию своего будущего номера: «Будем брать Европу свадьбой! Знаете, такой стильной европейской свадьбой без этно-мотивов. Просто и со вкусом будет! На сцене, кроме наших пластичных и харизматичных SunStroke Projekt, душу Молдовы покажут влюблённые парочки».

«Жаль, что на сцену нельзя приносить вино, но для того, чтобы зрители сполна повеселились, мы запустим красное сухое по залу», - шутит саксофонист Сергей Степанов. В коллективе он отвечает за настроение и атмосферу, а на YouTube известен как Epic Sax Guy.

Группу SunStroke Projekt часто сравнивают с украинскими конкурсантами O. Torvald. Своим драйвом и энергетикой эти коллективы не уступают друг другу, но парни уверяют, что конкурс для них прежде всего праздник музыки, а не конкуренции.