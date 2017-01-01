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    Молодая мама Катя Осадчая продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике

    • Сьогодні, 11:35
    • Розсилка

    Украинская телеведущая похвасталась отдыхом у моря

    Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая в середине февраля во второй раз стала мамой, похвасталась в сети, что проводит майские праздники в теплых странах.

    Соответствующие фото Осадчая регулярно выкладывает в своем Instagram.

    Как предположили поклонники телеведущей, она отдыхает со своей семьей в Турции.

    Несмотря на то, что всего два месяца назад Осадчая подарила своему супругу Юрию Горбунову сына, она уже успела похвастаться в сети подтянутой фигурой в бикини.

    Правда, она опубликовала снимок, стоя к объективу спиной.

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    Молодая мама Катя Осадчая продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике
    Молодая мама Катя Осадчая продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике
    Молодая мама Катя Осадчая продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике
    Молодая мама Катя Осадчая продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике
    Молодая мама Катя Осадчая продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике
    Молодая мама Катя Осадчая продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике

    Джерело: Апостроф

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