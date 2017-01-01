Молодая мама Катя Осадчая продемонстрировала соблазнительную фигуру в купальнике
- Сьогодні, 11:35
-
Розсилка
Украинская телеведущая похвасталась отдыхом у моря
Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая в середине февраля во второй раз стала мамой, похвасталась в сети, что проводит майские праздники в теплых странах.
Соответствующие фото Осадчая регулярно выкладывает в своем Instagram.
Как предположили поклонники телеведущей, она отдыхает со своей семьей в Турции.
Несмотря на то, что всего два месяца назад Осадчая подарила своему супругу Юрию Горбунову сына, она уже успела похвастаться в сети подтянутой фигурой в бикини.
Правда, она опубликовала снимок, стоя к объективу спиной.
Джерело: Апостроф