Молодая мама Кира Найтли рассказала о проблемах с алкоголем

Одна из таких ошибок — алкоголь. Кира призналась, что в юности из-за сильной загруженности она испытывала нервное напряжение, с которым справлялась с помощью шумных вечеринок и выпивки. «…Когда выпадал свободный вечер, я напивалась вдрызг, танцевала до упаду и просыпалась в незнакомых местах», — рассказала молодая мама, отметив, что ей за это не стыдно. «В конце концов, я британка, мне не стыдно за свою страсть к пабам и хорошей выпивке!» — сообщила звезда. По ее словам, она даже со своим мужем познакомилась, когда была пьяной. Впрочем, сейчас к такому безудержному веселью Найтли относится равнодушно.

Также актриса рассказала, что ей пришлось обратиться к психотерапевту, чтобы изменить свои привычки и вылечиться от комплексов, не позволяющих ей быть счастливой. Именно благодаря этой терапии и заботе Джеймса она приняла и полюбила себя. В интервью Кира часто упоминала о муже, а после объяснила: «Просто я все еще сильно влюблена в своего супруга и могу говорить о нем часами».