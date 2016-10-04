Молодой любовник Бритни Спирс переехал жить к певице
- 20 Грудня, 13:30
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Розсилка
Отношения влюбленных перешли на новый уровень?
Похоже, роман 35-летней Бритни Спирс с моделью на 12 лет ее младше действительно серьезный: по сообщениям инсайдеров 23-летний Сэм Асгари со всеми вещами переехал в особняк певицы в Лас-Вегасе, а сама Спирс ему в этом помогала.
По слухам, влюбленные без ума друг от друга и все свободное время проводят вместе, поэтому совместное проживание было уже необходимостью. Неужели после стольких неудачных романов Бритни, наконец, нашла свое счастье?
Напомним, о романе Бритни Спирс и Сэма Асгари заговорили около месяца назад. Молодой человек снялся в последнем клипе певицы Slumber Party, на съемках которого они и познакомились.
После развода с Кевином Федерлайном в 2007 году началась череда неудачных отношений с менеджером Джейсоном Травиком, адвокатом Дэвидом Лукадо, продюсером Чарли Эберсолом и со своим телохранителем.
Джерело: graziamagazine.ru