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    Шоу-біз

    Молодой любовник Бритни Спирс переехал жить к певице

    • 20 Грудня, 13:30
    • Розсилка

    Отношения влюбленных перешли на новый уровень?

    Похоже, роман 35-летней Бритни Спирс с моделью на 12 лет ее младше действительно серьезный: по сообщениям инсайдеров 23-летний Сэм Асгари со всеми вещами переехал в особняк певицы в Лас-Вегасе, а сама Спирс ему в этом помогала.

    Be confident, yet humble

    Фото опубликовано Sam Asghari (@samasghari)

    По слухам, влюбленные без ума друг от друга и все свободное время проводят вместе, поэтому совместное проживание было уже необходимостью. Неужели после стольких неудачных романов Бритни, наконец, нашла свое счастье?

    Heading to @drkamdds to put on the bottom veneers, can't wait for another smooth visit

    Фото опубликовано Sam Asghari (@samasghari)

    Напомним, о романе Бритни Спирс и Сэма Асгари заговорили около месяца назад. Молодой человек снялся в последнем клипе певицы Slumber Party, на съемках которого они и познакомились.

    I don’t remember the good. I remember the greatest... and the bite is so nice

    Фото опубликовано Britney Spears (@britneyspears)

    После развода с Кевином Федерлайном в 2007 году началась череда неудачных отношений с менеджером Джейсоном Травиком, адвокатом Дэвидом Лукадо, продюсером Чарли Эберсолом и со своим телохранителем.

    Джерело: graziamagazine.ru

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