Monatik поделился в качестве кого будет участвовать в следующем «Евровидении»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

После удачного выступления в качестве гостя на «Евровидении-2017», певец поделился своими планами на следующий конкурс, который будут проводить в Португалии

Пока поклонники украинского исполнителя Монатика продолжают пересматривать его головокружительное выступление на открытии международного песенного конкурса «Евровидение-2017», проходившего в Киеве, сам певец прокомментировал возможность своего участия в будущем шоу на территории Португалии.

«Для меня «Евровидение» - это конкурс, в котором я чувствую себя очень комфортно и классно в качестве болельщика. Я так наслаждаюсь, когда мы болеем за своих. Это можно сравнить с каким-то лучшим матчем по футболу. Поэтому, себя на сцене «Евровидения» в качестве конкурсанта я не вижу. Это не моя тарелка», - объяснил Монатик в эфире «Свiтського життя».

Также артист рассказал, что сейчас активно гастролирует по Америке, Германии, Испании, Англии, Израилю и другим странам, где его репертуар с радостью воспринимают слушатели.

Напомним, что недавно Монатик презентовал новую видеоработу на песню «УВЛИУВТ».