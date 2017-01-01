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    Шоу-біз

    Monatik поделился в качестве кого будет участвовать в следующем «Евровидении»

    • Сьогодні, 14:57
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    После удачного выступления в качестве гостя на «Евровидении-2017», певец поделился своими планами на следующий конкурс, который будут проводить в Португалии

    Пока поклонники украинского исполнителя Монатика продолжают пересматривать его головокружительное выступление на открытии международного песенного конкурса «Евровидение-2017», проходившего в Киеве, сам певец прокомментировал возможность своего участия в будущем шоу на территории Португалии.

    «Для меня «Евровидение» - это конкурс,  в котором я чувствую себя очень комфортно и классно в качестве болельщика. Я так наслаждаюсь, когда мы болеем за своих. Это можно сравнить с каким-то лучшим матчем по футболу. Поэтому, себя на сцене «Евровидения»  в качестве конкурсанта я не вижу.  Это не моя тарелка», - объяснил Монатик в эфире «Свiтського життя».

    Также артист рассказал, что сейчас активно гастролирует по Америке, Германии, Испании, Англии, Израилю и другим странам, где его репертуар с радостью воспринимают слушатели.

    Напомним, что недавно Монатик презентовал новую видеоработу на песню «УВЛИУВТ».

    конкурс
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