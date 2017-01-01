Монатик показал, как падал в любовь и ударялся в танцы (Видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: пресс-служба артиста Кадр со съемок клипа

На Youtube появилось видео со съемок клипа

Последний видеоклип Дмитрий Монатика на сингл «УВЛИУВТ» менее чем за неделю набрал более чем 1,5 миллионов просмотров на YouTube.

Для того чтобы воплотить все задуманные идеи, команде артиста понадобилось 3 дня и 12 локаций. «В моей практике это что-то самое масштабное и крутое, что приходилось делать», – отметает Дмитрий.

Поезд, на котором танцоры и сам Монатик исполняли танцевальные связки, двигался со скоростью 30-60 км/час. На ежедневные репетиции танцев было выделено две недели, а большинство танцоров вообще впервые в своей практике танцевали на движущемся поезде.



Одним из самых эффектных кадров стала сцена с мотоциклистом, который пролетал над певцом и героиней. На съемки, в которых принимал участие мотоциклист, был специально выделен целый день. А фирменный эпизод, в котором мотоциклист пролетает над героями, снимался час.

Не обошлось и без мистики на съемочной площадке. В зоне, где снимался клип, полыхали молнии, и целый день шел дождь. Но по периметру, где непосредственно проходили съемки, не было ни капельки дождя.

Все актеры и танцоры подбирались задолго до съемки. И каждый «пропускал» видеоработу на съемочной площадке через себя.

«Один танцор, Александр, так вошел в образ, что оторвал в военном поезде решетку! Он ее оторвал, но держал в руках все в том же образе. Это было очень смешно», – делится хореограф-постановщик Денис Стульников.

Напомним, что над видеоклипом «УВЛИУВТ» работала команда Монатика во главе с режиссером Таню Муиньо, хореографом-постановщиком Денисом Стульниковым и оператором Никитой Кузьменко.