Монатик, Потап и Винник признались, кто их вдохновляет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинские певцы рассказали, кто их вдохновляет на творчество.

Так, по словам певца Олега Винника, муза для него – его поклонники.

«Я вижу музу в людях, которые приходят на мои концерты. И мне хочется дальше творить, когда я вижу на своих концертах счастливых людей, меня все это дальше «колбасит», – рассказал он в программе «Зірковий шлях».

Согласен со своим коллегой и певец Александр Пономарев:

«Это (муза – ред.) все, что меня окружает, и те, кто меня окружают. Очень трудно сказать, что именно стимулирует к написанию той или иной песни. Эмоции стимулируют, а кто уже их тебе дает... разные ситуации в жизни бывают».

По мнению Потапа, муза не имеет определенного пола. «Я не думаю, что муза – женщина. Это бесполое существо или разнополое, многополое: иногда муза – мужчина, иногда – женщина. Моя муза – сама жизнь, мой ребенок», – отметил певец.

«Моя муза – это любовь», – уверяет Макс Барских, добавляя, что не все так абстрактно. По словам певца, шанс стать его музой есть у каждого.

А вот другого популярного певца Monatikа вдохновляет не только окружающий мир.

«Все, что происходит вокруг, как правило, вдохновляет. Муза – это «она», кажется, для каждого мужчины-автора это не секрет», – сказал Monatik.

В то же время Дзидзьо снимает свою музу, манящую блондинку Надежду, в каждом клипе. Девушка на самом деле является рекламным директором и отвечает за стиль группы.

«Ради Дзидзьо я готова менять образ, всегда прийти на помощь. У нас с ребятами очень хорошие дружеские отношения, которые переросли даже в семейные, я еще и кума Дзидзьо. Такой у нас тандем», – рассказала Надежда.