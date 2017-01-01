Монатик признался, что на новогоднем корпоративе заказчик разбил ему лицо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О неприятном инциденте артист рассказал в программе «Зе Интервьюер».

Сейчас заказчикам недостаточно просто хорошего праздника с ведущими и убойным кавер-бэндом.

Им хочется видеть на своем празднике настоящую звезду и зрелищное шоу. И за это, они готовы платить огромные гонорары. Но иногда, артисты уходят со сцены буквально после первой песни.

«Это был самый короткий корпоратив. Он длился всего 15 секунд. Мы вышли на сцену и мне «залетел» в лицо микрофон. Человек праздновал Новый год со своей корпорацией, он словил какую-то белку. У заказчика был свой микрофон, и пока работали артисты на сцене, он им подпевал. Я попросил звукорежиссера во время нашего выступления убрать звук микрофона. Ну и во время первой песни, мне прилетает микрофон в лицо. Кровь хлыщет по лицу и у меня включается холодный разум. И я понимаю, что завтра концерт, послезавтра съемки в рекламе и если я сейчас туда нырну, то точно очень многое отменится. Я просто поклонился и ушел со сцены»,- рассказал Монатик.

По словам Монатика, несмотря на уговоры и извинения больше на сцену он не вышел. Но гонорар певец все-таки получил. В двойном размере.