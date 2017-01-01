Монатик «вскружил» сцену «Евровидения-2017»

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фото: пресс-служба артиста Дмитрий Монатик

Дмитрий Монатик открыл международный песенный конкурс в Украине

Вчера, 9 мая, состоялось открытие международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

Певец Дмитрий Монатик первым во время церемонии открытия исполнил песню «Spinning» – английскую версию трека «Кружит». Услышав первые знакомые ноты и фирменные биты Монатика, зал МВЦ взорвался овациями, и к середине песни публика звучала в унисон с артистом.

Сцена «Евровидения-2017» авторства немецкого дизайнера Флориана Видера, с помощью невероятного сочетания светодиодных экранов, прожекторов, управляемых приборов сделала постановку эффектной.



Выиграв в 2016-2017 годах несколько премий, Монатик был выбран организаторами «Евровидения-2017» для открытия музыкального шоу в Украине.

Напомним, накануне первого полуфинала организаторы конкурса решили, что Джамала не будет открывать «Евровидение-2017». Но несмотря на все организационные моменты и «палки в колеса», Джамала буквально взорвала зал.