  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Монатик «вскружил» сцену «Евровидения-2017»

    • Сьогодні, 10:46
    • Розсилка
    Дмитрий Монатик
    фото: пресс-служба артиста
    Дмитрий Монатик

    Дмитрий Монатик открыл международный песенный конкурс в Украине

    Вчера, 9 мая, состоялось открытие международного песенного конкурса «Евровидение-2017».

    Певец Дмитрий Монатик первым во время церемонии открытия исполнил песню «Spinning» – английскую версию трека «Кружит». Услышав первые знакомые ноты и фирменные биты Монатика, зал МВЦ взорвался овациями, и к середине песни публика звучала в унисон с артистом.
    Сцена «Евровидения-2017» авторства немецкого дизайнера Флориана Видера, с помощью невероятного сочетания светодиодных экранов, прожекторов, управляемых приборов сделала постановку эффектной. 

    Выиграв в 2016-2017 годах несколько премий, Монатик был выбран организаторами «Евровидения-2017» для открытия музыкального шоу в Украине.

    Напомним, накануне первого полуфинала организаторы конкурса решили, что Джамала не будет открывать «Евровидение-2017». Но несмотря на все организационные моменты и «палки в колеса», Джамала буквально взорвала зал.  

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Монатик «вскружил» сцену «Евровидения-2017»
    Монатик «вскружил» сцену «Евровидения-2017»
    Монатик «вскружил» сцену «Евровидения-2017»
    Монатик «вскружил» сцену «Евровидения-2017»
    Монатик «вскружил» сцену «Евровидения-2017»
    Монатик «вскружил» сцену «Евровидения-2017»
    Монатик «вскружил» сцену «Евровидения-2017»
    Монатик «вскружил» сцену «Евровидения-2017»
    Монатик «вскружил» сцену «Евровидения-2017»
    фото: пресс-служба артиста

    Читайте також
    Евровидение 2017
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ