Монатик стал на сторону скандального артиста, которому запретили въезд в Украину

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Украинский артист Монатик прокомментировал запрет въезда в Украину российскому рэпперу L'One (Левану Горозия), с которым он записал совместный трек.

Напомним. что причиной запрета стало посещение Горозией оккупированного Крыма.

«Я знаю насколько L'One безумно любит Украину и Киев. Я не могу не любить и не уважать, ведь я знаю его лично. Знаю, как он любит своих детей, какой он семьянин. Он во многом пример для меня. У нас очень схожие понятия, понимание жизни. Он - человек мира. Мне жаль, что ближайшие три года этот замечательный грузин не сможет посетить Украину», - сказал Монатик в программе «Зе Интервьюер» .

Также, украинский исполнитель прокомментировал аннексию Крыма и посещение российскими звездами полуострова с концертами.

«Я считаю, что они проигнорировали закон Украины. Закон есть закон. Крым всю жизнь для меня был Украиной. Я не могу даже в голове переформатировать информацию и отрезать этот кусочек», - заявил Монатик.