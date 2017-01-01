Монатик выступит в прямом эфире проекта «Голос країни-7» с новым синглом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитрий Монатик раскачает сцену шоу «Голос країни»

В воскресенье, 16 апреля, Монатик станет специальным гостем проекта «Голос країни» и выступит в прямом эфире

Певец уже готовит номер на сингл со своего второго альбома «Монатик звучит» – «Упали в Любовь и Ударились в Танцы». Сцена проекта «Голос країни» для мультиартиста уже успела стать родной: осенью Монатик был тренером третьего сезона шоу «Голос. Діти».

Стоит отметить, что воспитанники тренера «Голос. Діти-3» общаются со своим наставником по сей день. «Монатики» выступали на Большом сольном концерте певца в StereoPlaza совместно с мультиартистом. А на День рождения артиста ребята подготовили настоящий сюрприз: металлическую ростовую фигуру своего наставника.



Напомним, что в скором времени выходит новый клип Монатика на песню «Упали в Любовь и дарились в танцы». Съемки этого видео стали самыми сложными в карьере мультиартиста. Над подготовкой работала бессменная команда певца – режиссер Таня Муиньо, оператор Никита Кузьменко и хореограф-постановщик Денис Стульников.