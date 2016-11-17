Монатик задекларировал доходы, но не признался, сколько заработал

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Певец посетил отделение налоговой службы в столице

Певец Дима Монатик на днях порадовал работниц столичной налоговой. Музыкант посетил ДФС в Киеве, чтобы задекларировать доходы. Об этом налоговики поспешили сообщить на своей странице в Facebook.

«Декларация о доходах, от которой «кружит голову, ай до упаду». Любимец молодежи, известный поп-исполнитель Дмитрий Монатик присоединился к нынешней кампании «Декларирование – 2017», - говорится в сообщении.

Какую сумму задекларировал Монатик, пока неизвестно. В конце года ДФС должна обнародовать все цифры.

Напомним, регулярно и открыто свои доходы декларирует Потап. За прошлый год артист заработал 3 миллиона 325 000 гривен, что значительно превышает заработок артиста 2014-й год. Налогов насчитали на сумму в 648 000 гривен.