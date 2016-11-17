  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Монатик задекларировал доходы, но не признался, сколько заработал

    • Сьогодні, 18:13
    • Розсилка

    Певец посетил отделение налоговой службы в столице

    Певец Дима Монатик на днях порадовал работниц столичной налоговой. Музыкант посетил ДФС в Киеве, чтобы задекларировать доходы. Об этом налоговики поспешили сообщить на своей странице в Facebook.

    «Декларация о доходах, от которой  «кружит голову, ай до упаду». Любимец молодежи, известный поп-исполнитель Дмитрий Монатик присоединился к нынешней кампании «Декларирование – 2017», - говорится в сообщении.

    Какую сумму задекларировал Монатик, пока неизвестно. В конце года ДФС должна обнародовать все цифры.

    Напомним, регулярно и открыто свои доходы декларирует Потап. За прошлый год артист заработал 3 миллиона 325 000 гривен, что значительно превышает заработок артиста 2014-й год. Налогов насчитали на сумму в 648 000 гривен.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Монатик задекларировал доходы, но не признался, сколько заработал
    Монатик задекларировал доходы, но не признался, сколько заработал
    Монатик задекларировал доходы, но не признался, сколько заработал

    Читайте також
    Украинская музыка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ