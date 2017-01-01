Монатика певцом назвать нельзя, - продюсер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитрий Монатик

Продюсер Владимир Бебешко рассказал, почему Дмитрий Монатик не является певцом

Известный украинский продюсер Владимир Бебешко интервью «Главкому» отметил, что популярного украинского артиста Дмитрия Монатика нельзя назвать певцом.

Продюсер заявил, что клубный артист, который не имел ни одного сольного выступления на больших площадках страны, не может быть певцом года (Дмитрий Монатик завоевал премию M1 Music Awards у 2016 году в номинации «Певец года» - «Главком»).«Это ошибка. Монатика певцом нельзя назвать. Его можно назвать лучшим шоу-меном, лучшим артистом. Это другое понятие», - отметил Бебешко.

Кроме того, продюсер отметил, что в Украине практически некого награждать на музыкальных премиях. «Премии нужны, надо награждать артистов, показывать, кто является лучшим, у кого какие достижения. Другое дело, что иногда стоит сложная задача перед организаторами: некого награждать. Награждают четырех человек фактически. Одни награждают Монатика, Лободу, Потапа и кого-то еще. А другие - кого-то еще, Потапа, Лободу и Монатика. Нет выбора», - добавил Бебешко.

Также читайте: Володимир Бебешко: В Україні треба померти, щоб тебе визнали