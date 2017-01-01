Моника Беллуччи: Фотошоп нас всех спасает



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Как говорится, звезды тоже люди, и даже прекрасная Моника Беллуччи — тоже. Несмотря на то, что только ленивый не воспевает дифирамбы красоте и молодости 52-летней актрисы, выяснилось, что сама Моника немного привирает своим поклонникам.

На самом деле, возрастные изменения звезда маскирует фотошопом и ничуть этого не стесняется: «Это то, что всех нас спасает! — призналась Моника в интервью AFP. — На самом деле у меня есть морщинки и около глаз, и повсюду. Я очень признательна редакторам журналов, где печатают мои фото, что они все же замазывают их, соблюдая чувство меры», — произнесла актриса, отметив так же, что могла бы легко обойтись и без фоторедакторов, однако из-за сложившихся стереотипов ей приходится это делать. «К сожалению, нас всех приучили к тому, что внешность звезд должна быть безупречна», — разочаровано сказала Моника.

Если с фотографиями в журналах и инстагарме все понятно, то вот со снимками папарацци или с красных дорожек все намного сложнее: дело в том, что фотографы редко ретушируют кадры перед тем, как продать их агентству, поэтому на них видна каждая морщинка. Что однажды и случилось с Моникой: после премьеры «Травиаты» в Валенсии актрису раскритиковали за неудачное красное платье, которое подчеркнуло все возрастные изменения. Впрочем, что бы ни говорили, Беллуччи не раз признавалась, что любит себя и свое тело, а после 50-ти жизнь только начинается.

Джерело: graziamagazine.ru