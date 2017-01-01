Моника Беллуччи кардинально сменила имидж



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Если вы думаете, что Монике Беллуччи больше просто нечем удивлять, вы ошибаетесь: мало того, что 52-летняя актриса часто снимается в откровенных съемках и демонстрирует свои идеальные формы, так она еще и кардинально сменила имидж.

Если мы привыкли видеть Монику в образе роковой брюнетки, то сейчас звезда стала платиновой блондинкой с прической в духе а-ля Мерилин Монро.

Несмотря на то, что блондинкой Беллуччи стала специально для съемки журнала к Каннскому кинофестивалю, поклонникам ее образ очень понравился. Снимок набрал огромное количество восторженных комментариев, однако нашлись и те, кому образ Моники не пришелся по душе. По их мнению, родной цвет и прежний стиль актрисе придают ей сексапильности, а вот блонд, напротив, «простит». А как вам новый образ Беллуччи?

Джерело: graziamagazine.ru