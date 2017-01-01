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    Морщины и борода: Джим Керри шокировал поклонников своим внешним видом

    • Сьогодні, 11:26
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    Недавняя публикация на странице 55-летнего Джима Керри в твиттере повергла в шок его подписчиков.

    Дело в том, что актер, исчезнувший с радаров светских хроник после самоубийства его бывшей девушки Катрионы Уайт, изменился до неузнаваемости.

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    Он постарел и стал выглядеть гораздо старше своего возраста. Седая неухоженная борода, морщины на лице и потухший взгляд актера сделали из 55-летней звезды Голливуда старика.

    Фанаты сошлись во мнении, что такие изменения во внешности комика связаны с нервными потрясениями и судебными тяжбами с семьей, покончившей с собой Катрионы.

    Девушка совершила суицид в сентябре 2015 года. В своей предсмертной записке она написала, что причиной ее самоубийства стал болезненный разрыв романтических отношений с Джимом. Смерть 30-летней Уайт стала сильным ударом для актера. Керри присутствовал на похоронах Катрионы и всячески поддерживал ее родных. Однако, несмотря на подобные якобы теплые отношения артиста и семьи покойной девушки, вскоре после трагедии мама Уайт подала на комика в суд, обвинив его в смерти дочери и пагубном влиянии на ее психическое состояние.

    Джерело: graziamagazine.ru

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