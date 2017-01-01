Московские таджики сняли пародию на песню «Тает лед» группы «Грибы»

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«Мы промокнем под дождем, но семье деньги переведем», - поют таджики

В интернете появилась пародия на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы» с московсими таджиками в главной роли.

Оригинальный клип был опубликован 10 марта и за две недели набрал 17,5 миллиона просмотров на Youtube.

Это четвертое музыкальное видео коллектива: ранее исполнители выпустили клипы на композиции «Велик», «Копы» и «Интро». Все три ролика набрали по 10 миллионов просмотров и вошли в единственный на данный момент альбом «Грибов» — «Дом На Колесах ч.1», вышедший в 2016 году.