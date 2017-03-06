Мойщик окон прославился благодаря экстремальному фото с Кайли Миноуг

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С 48-летней Кайли Миноуг в Сиднее, куда она приехала для участия в рекламной кампании очков, произошел забавный случай

. В отеле, где поселилась певица, полным ходом шла уборка и внезапно у окон номера артистки появился молодой мужчина, подвешенный на тросе. Мойщик окон не растерялся и, разглядев в постояльце звезду мирового масштаба, начал ей махать. Кайли очень дружелюбно отнеслась к мужчине и даже сделала с ним несколько снимков на память. Благодаря этим фото мойщик окон на следующий день проснулся знаменитым. Его обсуждают многочисленные пользователи Сети, которые не стесняясь, сообщают, что завидуют мужчине. Ведь ему повезло встретиться с самой Миноуг.

Джерело: graziamagazine.ru